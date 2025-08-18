Señores empleadores: «Pago inmediato de homologación de paritarias»

EL REPORTERO 18 de agosto de 2025
Mirna Moral

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan informa y pone a conocimiento que han sido homologados los acuerdos paritarios celebrados en el mes de Abril para el período comprendido por los meses Abril, Mayo y Junio; y el celebrado en el mes de Julio para el período comprendido por los meses Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano publicó el 6 de Agosto de 2025 la homologación de ambos acuerdos y escalas salariales
Les recordamos a los empleadores que lo anteriormente mencionado corresponde a lo firmado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME), y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA),
PARA MAYOR INFORMACIÓN: SECRETARIA GREMIAL – Gral. Acha sur 67 – 1° piso – 264 582 7036 – 264 660 8762 – gremial@secsanjuan.com
Mirna Moral SECRETARIA GENERAL

