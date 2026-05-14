Sergio Miodowsky transformo la Unión Vecinal Rodriguez Pinto

En una noche cargada de sentido de pertenencia, el Intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor de la Unión Vecinal Rodríguez Pinto.

Esta acción forma parte de un eje de gestión que prioriza el contacto permanente con uniones vecinales y centros de jubilados, fortaleciendo las instituciones que dan vida al departamento.

Un Municipio presente y moderno

La gestión de Miodowsky continúa marcando hitos en la mejora de los servicios para el vecino. Desde la implementación de paradas de colectivos climatizadas (frío/calor) hasta la recuperación de plazas, el objetivo es dar respuesta a cada necesidad.

«Nuestra prioridad es estar siempre cerca del vecino. Ya sea con obras de climatización en paradas o, como en esta ocasión, ayudando a una unión vecinal con pintura y refacciones, estamos presentes donde hay una necesidad», destacó el intendente.

Detalle de las Obras: Calidad e infraestructura

Según se detalla en el informe técnico de obras (documento 38070.heic), la intervención fue integral:

✓Estructura y Albañilería: Se construyeron 40 metros cuadrados de medianeras internas con columnas cada 5 metros y bases de 70 \times 70 centímetros.

✓Pisos y Revestimientos: Se ejecutaron 20 metros cuadrados de piso a nuevo dentro del salón principal.

✓Servicios: Renovación de la instalación de cocina, colocación de piso cerámico nuevo y arreglos en la cubierta de techo.

✓Exteriores y Seguridad: Renovación de paños de hormigón en el piso exterior y trabajos integrales de electricidad.

✓Pintura General de la Obra:

•Interior y exterior del salón y portones.

•Puerta y portón de ingreso.

•Medianeras exteriores y sendas peatonales.

•Postes de iluminación.

Con esta inauguración en Villa Rodríguez Pinto, la Municipalidad de Rivadavia reafirma que la obra pública también es social, transformando los espacios de encuentro de la comunidad.