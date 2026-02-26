“Serpientes, arañas y escorpiones”, la caminata didáctica para aprender y conocer en Parque Sarmiento

Se trata de una propuesta de verano para disfrutar la naturaleza y fomentar la conciencia ambiental.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable invita a participar de la última actividad de verano vinculada a la educación ambiental en el Parque Provincial Presidente Sarmiento, un espacio clave para la conservación de la biodiversidad local.

Esta propuesta abierta al público combina recreación, conocimiento científico y sensibilización ambiental. La cita está prevista para el viernes 27 de febrero a las 20:30 hs. en el Parque Presidente Sarmiento, lugar donde se realizará la caminata didáctica guiada, denominada “Serpientes, Arañas y Escorpiones”, enfocada en el reconocimiento de estas especies, su rol ecológico y las medidas de prevención y convivencia. La actividad contará con la orientación de especialistas de la Universidad Nacional de San Juan, a través de Gabinete de Biodiversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA) y del Museo Provincial de Ciencias Naturales.

La actividad es totalmente gratuita, con cupos limitados, y requieren inscripción previa vía WhatsApp al 264-4468982 (solo se recibe mensajes).

El Parque Provincial Presidente Sarmiento constituye un urbano de alto valor ambiental. Este tipo de ecosistemas se caracteriza por la presencia permanente o temporaria de agua, lo que permite el desarrollo de una rica biodiversidad. En el Parque conviven una gran cantidad de aves, anfibios, reptiles, insectos y mamíferos, además de una vegetación adaptada a condiciones de humedad variable.

Los humedales cumplen funciones ecológicas esenciales: actúan como reguladores naturales del agua, contribuyen a la recarga de acuíferos, amortiguan eventos climáticos extremos y funcionan como filtros biológicos que mejoran la calidad del agua. Asimismo, son espacios clave para la educación ambiental y el contacto directo de la comunidad con la naturaleza.