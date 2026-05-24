Servicios municipales en Capital durante el 25 de Mayo

La Ciudad de San Juan informa el funcionamiento de los servicios municipales.

En el marco de la celebración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo,

recordando la conformación del primer gobierno patrio en 1810, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa cómo será el funcionamiento de los servicios municipales este lunes 25 de mayo, declarado feriado nacional.

Dichos servicios y dependencias municipales funcionarán de acuerdo al siguiente detalle:

Recolección de residuos: servicio normal.

Servicio de Emergencia Municipal, (SEM): actividad normal

Servicio ECO: sin actividad.

Playa de Remoción, Monitores Urbanos y Control Operativo: Guardias mínimas

Cementerio: actividad normal, de 08:00 a 19:00 hs.

Servicios Fúnebres: actividad normal

Mercado de Abasto y Feria Municipal: sin actividad

CIUDAD DE SAN JUAN. DONDE TODO SE CONECTA