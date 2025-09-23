Sexta fecha del Campeonato de Fútbol Senior en el Camping Don Bosco

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
Orrego Don Bosco

Más de 20 equipos le dieron vida a este torneo que sigue creciendo en nuestro departamento.

Quiero agradecer a Carlos Montes; al Club Irigoyen; a Carlos Pereyra, del Club Deportivo, Social y Cultural Fútbol Senior; a Ariel Ortiz; del Club Lapeta , a todos los equipos que participaron; y a nuestra directora de Deportes, Adriana Calderón, junto a todo el equipo que trabaja cada día para que el deporte siga creciendo en nuestro departamento.

Un agradecimiento especial al vicegobernador Fabian Martin , candidato a diputado nacional XSanJuan; al ministro Guido Romero; y a los diputados, funcionarios y familias que nos acompañaron .

Porque el deporte es mucho más que una competencia: es desarrollo, encuentro, amistad y familia ❤️.

Gracias por participar. Sigamos haciendo y sigamos construyendo el mejor lugar para vivir.

