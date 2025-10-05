Sigue en marcha la transformación de Avenida Libertador

La repavimentación incorpora tecnología innovadora con geogrillas para reforzar el pavimento y mejorar la circulación en una de las arterias más transitadas del Gran San Juan.

La repavimentación de Avenida Libertador continúa con un proceso fundamental que por primera vez incorpora en San Juan el uso de geogrillas, un material innovador que refuerza la estructura del pavimento. Esta etapa demanda precisión y un trabajo minucioso, ya que se trata de una tecnología que marcará un antes y un después en la forma de construir y mantener las principales arterias de la provincia.

Avances en los distintos tramos

En la primera etapa se colocó la segunda capa de concreto asfáltico con geogrilla desde Las Heras hasta Ameghino en ambas calzadas. También se avanzó en el tramo sur entre Santa María de Oro y Adán Quiroga.

En los últimos días, los trabajos se extendieron desde Ameghino hasta Alvear y de Alvear hasta Paula, en ambas calzadas, con la incorporación de geogrilla y carpeta de concreto asfáltico.

En paralelo, sobre el tramo comprendido entre Paula y Circunvalación se desarrollaron demoliciones, mejoras en bases y sellado de juntas, con el objetivo de preparar el terreno para la colocación de arena asfalto en los próximos días, junto con la intersección de Paula.

Además de la repavimentación, se ejecutan tareas en los bulevares. Actualmente se realizan demoliciones y construcción de cordones.

Un plan integral de modernización vial

La repavimentación de Avenida Libertador forma parte de un plan integral de mejoras de la red vial en el Gran San Juan. Su renovación permitirá modernizar una de las arterias más transitadas, optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y reducir los costos de mantenimiento futuro.

Una tecnología innovadora: la geogrilla

El procedimiento consiste en la colocación de una primera capa de asfalto (AC10), seguida por un riego de liga que funciona como adhesivo. Sobre esa base se instala la geogrilla, diseñada para reforzar la estructura y reducir fisuras. Finalmente, se aplica la segunda capa de asfalto (AC30), logrando una calzada más uniforme, resistente y duradera.