Silvia y Ramona representarán a San Juan

EL REPORTERO 15 de octubre de 2025
Silvia y Ramona

Después de haber vivido una verdadera fiesta con música, bailes y mucha alegría y participación de las hinchadas de todos los departamentos, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, los ministros Carlos Platero (de Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (de Gobierno), el Secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone, el Director de Políticas para el Adulto Mayor, Roberto Ochoa y los intendentes Susana Laciar de Capital y de Iglesia, Jorge Espejo, coronaron a las nuevas soberanas de las Personas Mayores.


La reina es Silvia Mónica Maldonado, 64 años, mamá de 2 hijos, representó a Capital y la virreina, Ramona de la Cruz Solar, de Iglesia, 84 años, separada, 13 hijos, 34 nietos y 25 bisnietos.

Fuente: Paulina Rotman. Prensa Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

