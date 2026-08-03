Sindicatos docentes de la CGT confirmaron un plan de lucha sin paros: qué protestas harán durante todo agosto

A diferencia de CTERA, que este lunes hizo una huelga, los gremios educativos cegetistas darán clases sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno. Duras advertencias de dos líderes sindicales.

En una decisión inédita, los sindicatos docentes de la CGT comenzarán un plan de lucha por reclamos salariales del sector, pero no harán paros de actividades para respetar la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que prevé la reglamentación del derecho de huelga con la obligación de mantener servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales como la educación.

Aun así, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), quien detalló las protestas durante una conferencia de prensa realizada en en la sede de Azopardo 802, advirtió que el gremio docente que lidera “judicializó” su impugnación contra la reforma laboral (“tenemos esperanza de que los jueces estén del lado de los trabajadores”, dijo), pero, “mientras esto ocurre, y aunque no estemos de acuerdo, vamos a ser respetuosos de las normativas vigentes”.

De todas formas, el líder de Unión Docentes Argentinos (UDA) aseguró que “si hay un paro general de la CGT, los docentes vamos a parar y a llenar la calle”.

Esa posibilidad fue confirmada luego por el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien estuvo en la rueda de prensa junto con su par Cristian Jerónimo (empleados del vidrio): “Es inminente que vamos a una gran marcha federal y un gran paro nacional. Esto no lo vamos a arreglar sólo con conversaciones. Hoy tenemos la calle. Y ahí vamos a estar presentes y vamos a estar todos los días que sea necesario en defensa de nuestra dignidad, que no se consiguió en un escritorio de negociaciones sino con lucha, sangre y mucho martirio”.

En la conferencia de prensa, a la que también concurrieron los otros sindicatos docentes de la CGT, Romero afirmó que hay “una profunda crisis educativa en todos los niveles” y se quejó de la “falta de reconocimiento” a los docentes ya que el salario inicial del sector, de 500 mil pesos, está “por debajo de la línea de pobreza y más cerca de la indigencia”.

Detalló que “la última reunión de la Paritaria Nacional Docente, que prácticamente desarticuló el gobierno nacional, fue en el mes de abril y el salario inicial quedó en 500 mil pesos” y agregó: “Reflexionen ustedes como trabajadores qué puede hacer un docente con ese dinero y, por lo tanto, sin ánimo de exagerar, el sistema educativo argentino lo sostenemos los trabajadores de la educación, con ausencia casi absoluta del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales».

Romero lamentó que exista “falta de diálogo” para resolver la situación de los docente, aunque enfatizó que “si hay diálogo, es un diálogo de sordos porque no se escucha a los representantes de los trabajadores y entonces se hace imposible tener una estrategia, avanzar y poner en valor al sistema educativo”.

Por eso el sindicalista anunció un plan de lucha sin paros que, como anticipó Infobae, incluirá durante todo el mes de agosto “otras medidas que van a visibilizar la preocupación por la falta de atención de las autoridades al sistema educativo”: habrá clases en las aulas para explicar a los alumnos la crisis del sistema educativo, “semaforazos” y volanteadas para comunicar la postura sindical a los padres y, finalmente, en la última semana de este mes se realizará una movilización ante el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

Fuente: Infobae