Sismo de 4.8 en La Rioja

EL REPORTERO 22 de agosto de 2025
sismo La Rioja

En la tarde de hoy a las 17.42, en la provincia de La Rioja, Argentina, se sintió un fuerte movimiento sísmico que alarmó a la población.

Fue percibido en:

Villa San Agustín de Valle Fértil, San Juan
IIILo perciben algunas personas en reposo.Santa Rosa, San JuanCiudad de San JuanSan José de Jáchal, San JuanLas Flores, San JuanCiudad de La RiojaMalanzán, La RiojaChilecito, La RiojaChepes, La RiojaChemical, La Rioja
II a IIISentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.Quines, San LuisVilla Dolores, CórdobaSan Fernando del Valle de CatamarcaVilla Allende, CórdobaCarlos Paz, CórdobaCiudad de CórdobaAlta Gracia, Córdo
Tiempo local: 22/08/2025 a las 17:42:24 
 Tiempo GMT: 22/08/2025 a las 20:42:24 
 Epicentro: 74 km al SO de Patquía -30.332 (lat) -67.565 (long) 
 Magnitud: 4.8 
 Profundidad: 9 km

