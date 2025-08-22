Sismo de 4.8 en La Rioja
En la tarde de hoy a las 17.42, en la provincia de La Rioja, Argentina, se sintió un fuerte movimiento sísmico que alarmó a la población.
Fue percibido en:
|Villa San Agustín de Valle Fértil, San Juan
|III
|Lo perciben algunas personas en reposo.
|Santa Rosa, San JuanCiudad de San JuanSan José de Jáchal, San JuanLas Flores, San JuanCiudad de La RiojaMalanzán, La RiojaChilecito, La RiojaChepes, La RiojaChemical, La Rioja
|II a III
|Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.
|Quines, San LuisVilla Dolores, CórdobaSan Fernando del Valle de CatamarcaVilla Allende, CórdobaCarlos Paz, CórdobaCiudad de CórdobaAlta Gracia, Córdo
|Tiempo local:
|22/08/2025 a las 17:42:24
|Tiempo GMT:
|22/08/2025 a las 20:42:24
|Epicentro:
|74 km al SO de Patquía -30.332 (lat) -67.565 (long)
|Magnitud:
|4.8
|Profundidad:
|9 km