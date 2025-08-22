Sismo de 4.8 en La Rioja

En la tarde de hoy a las 17.42, en la provincia de La Rioja, Argentina, se sintió un fuerte movimiento sísmico que alarmó a la población.

Fue percibido en:

Villa San Agustín de Valle Fértil, San Juan III Lo perciben algunas personas en reposo. Santa Rosa, San JuanCiudad de San JuanSan José de Jáchal, San JuanLas Flores, San JuanCiudad de La RiojaMalanzán, La RiojaChilecito, La RiojaChepes, La RiojaChemical, La Rioja II a III Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios. Quines, San LuisVilla Dolores, CórdobaSan Fernando del Valle de CatamarcaVilla Allende, CórdobaCarlos Paz, CórdobaCiudad de CórdobaAlta Gracia, Córdo

Tiempo local: 22/08/2025 a las 17:42:24 Tiempo GMT: 22/08/2025 a las 20:42:24 Epicentro: 74 km al SO de Patquía -30.332 (lat) -67.565 (long) Magnitud: 4.8 Profundidad: 9 km