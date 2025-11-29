SJ Cerca en Santa Lucía

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025
Los vecinos santaluceños podrán acceder a servicios y asesoramiento de todos los ministerios, en un solo lugar

👉🏼 El próximo martes 2 de diciembre 🕗 de 8:30 a 13:30hs en la📍 Escuela Antonia Villascusa

Atentos artesanos, emprendedores y gastronómicos

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025
Virgen de la Medalla Milagrosa

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025
¡Sonrisas Sanas en Santa Lucía!

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025