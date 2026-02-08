Sujeto detenido por intento de robo en Santa Lucía

Un hombre de 47 años fue aprehendido en la tarde del sábado en el barrio José Dolores de Santa Lucía, acusado de violar el domicilio de una mujer en la calle Procesa de Lenoir y Albarracín de Godoy.

Según fuentes policiales, el personal de la Comisaría 29° fue comisionado al lugar del hecho, donde se entrevistó al hermano de la damnificada, quien manifestó que el sujeto había ingresado al domicilio de su hermana sin autorización.

El aprehendido, identificado como Pedron, de 47 años, fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Oropel Oscar, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.