Sujeto detenido por robo en Barrio Buenaventura Luna

Un hombre de 36 años, identificado como Mercado, fue detenido en Barrio Buenaventura Luna por hurto simple.

El hecho ocurrió en calle Rivadavia entre calle Boulevard Sarmiento y Calle Agustín Gómez, cuando la policía recibió un llamado sobre una persona sospechosa con una puerta reja de metal.

Al llegar al lugar, la policía encontró a Mercado con la puerta reja y lo detuvo. El hombre no pudo explicar la procedencia de la puerta y comenzó a tartamudear, lo que levantó sospechas.

La víctima, de 37 años, se presentó en el lugar y reconoció la puerta reja como de su propiedad. La policía mantuvo comunicación con la Unidad Territorial y el Ayudante Fiscal Dr. Oropel Oscar, quien dispuso el procedimiento de flagrancia por el presunto delito de hurto.