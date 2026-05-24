Sumar sandía puede marcar la diferencia en tu salud

Estudios recientes vinculan su consumo con una mejor calidad de la dieta, menor ingesta de azúcares añadidos y posibles efectos positivos sobre la función cardiovascular.

Científicos estadounidenses hallaron que quienes incluyen la sandía en su alimentación tienden a tener dietas de mayor calidad, con más vitaminas, fibra y antioxidantes. A eso se le suma que este alimento podría ayudar a mejorar la función cardiovascular y aportar nutrientes clave para la hidratación y el bienestar general.

El estudio publicado en la revista científica Nutrients analizó datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El trabajo comparó la dieta de quienes consumen sandía con la de quienes no la incluyen. Los resultados muestran que tanto niños como adultos que comen esta fruta habitualmente presentan una mayor ingesta de fibra, magnesio, potasio, vitamina C, vitamina A, licopeno y otros carotenoides. Al mismo tiempo, incorporan menos azúcares añadidos y grasas saturadas.

De acuerdo con los investigadores mencionados por la revista científica, la sandía ofrece una combinación relevante de nutrientes y antioxidantes, elementos que suelen faltar en la alimentación diaria de muchas personas.

El estudio sugiere que sumar esta fruta a la dieta puede ser una estrategia útil para acercarse a las recomendaciones oficiales, que sugieren al menos una y media a dos y media tazas de fruta por día, cifra que la mayoría de la población no alcanza.

Científicos de la Universidad Estatal de Luisiana investigaron cómo el jugo de sandía puede influir en la salud vascular mediante un ensayo clínico aleatorizado con 18 adultos jóvenes y sanos. El estudio se centró en la acción de la L-citrulina y la L-arginina, compuestos naturales vinculados a la producción de óxido nítrico, una molécula clave para favorecer la dilatación y relajación de los vasos sanguíneos.

Según los resultados del ensayo, indican que la suplementación con jugo de sandía ayudó a mantener la función vascular en condiciones de hiperglucemia y favoreció la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El profesor Jack Losso, de la Facultad de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Estatal de Luisiana, afirmó que “este estudio se suma a la evidencia actual que respalda el consumo regular de sandía para la salud cardiometabólica”.

Seguimiento y nuevos enfoques en la investigación

Equipos científicos realizaron revisiones y metaanálisis para profundizar en los efectos de la sandía sobre la salud vascular y metabólica. Los expertos informaron que la L-citrulina natural de la sandía puede mejorar parámetros como la flexibilidad de los vasos sanguíneos y la función endotelial, dado que estos aspectos influyen en la capacidad de adaptación del sistema circulatorio y en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, el licopeno, un antioxidante presente en las variedades rojas de la fruta, se asocia con menor estrés oxidativo y posibles beneficios para el corazón.

La investigación detalló que, aunque los resultados iniciales son prometedores, los especialistas coinciden en que aún se necesitan estudios a largo plazo con muestras más amplias para confirmar estos efectos.

Aporte nutricional, hidratación y perspectivas

La sandía no solo aporta nutrientes y antioxidantes, sino que también se caracteriza por su bajo aporte calórico y su capacidad para hidratar el organismo. Una porción de 2 tazas contiene aproximadamente 80 calorías y proporciona el 25 por ciento del valor diario recomendado de vitamina C y el 8 por ciento de vitamina B6. La fruta está compuesta en un 92% de agua, lo que la convierte en una opción saludable durante los días calurosos o después de la actividad física.

De acuerdo con los especialistas, incorporar sandía en la alimentación diaria puede ser una forma sencilla de aumentar el consumo de fruta, sumar hidratación y acceder a vitaminas y antioxidantes. Ya sea en rodajas, licuada en batidos o como parte de ensaladas, esta fruta ofrece una alternativa saludable.

El consumo regular de frutas puede contribuir a mejorar la calidad nutricional, reducir la ingesta de azúcares añadidos y favorecer la salud cardiovascular. Los científicos destacan el potencial de la sandía como fuente natural de antioxidantes y compuestos que benefician la circulación sanguínea.

Fuente: Infobae