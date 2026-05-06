Susana Laciar se posiciona entre las mejores intendentes del país

La jefa comunal de la Ciudad de San Juan alcanzó el 7° lugar en el ranking federal, con un 55% de imagen positiva según CB GLOBAL DATA.

La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, se ubicó en el 7° puesto del ranking nacional de intendentes elaborado por CB Global data, tras obtener un 55% de imagen positiva en el relevamiento realizado entre el 1 y el 4 de mayo de 2026.

El estudio, llevado a cabo en capitales y principales ciudades del país, ratifica la valoración favorable de la gestión municipal y posiciona a la mandataria sanjuanina entre las dirigentes mejor evaluadas a nivel federal.

Los resultados reflejan el reconocimiento de la ciudadanía a un modelo de gestión basado en la presencia territorial, la cercanía con los vecinos y la implementación de políticas públicas orientadas a dar respuesta a las demandas cotidianas.