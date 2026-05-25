Susto en la Selección Argentina: Messi salió lesionado, pero su DT llevó tranquilidad

Lionel Messi salió con una molestia en el posterior de su pierna izquierda en el infartante encuentro que Inter Miami le ganó a Philadelphia Union por 6-4 y encendió todas las alarmas en la Selección Argentina, ya que faltan 17 días para el comienzo del Mundial 2026. Una dolencia que su entrenador Guillermo Hoyos atribuyó al cansancio.

A la espera de los resultados de los estudios para confirmar que no cuenta con una lesión, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca su situación debido a la próximidad de la Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio. El el 2 del próximo mes la FIFA oficializará la lista de 26 convocados de todas las selecciones.