Tardecitas de Verano en Rivadavia

Este domingo 22 desde las 17 hs, el Parque de Rivadavia será escenario de una nueva edición de “Tardecitas de Verano”, una propuesta pensada para compartir en familia y disfrutar al aire libre.

Con actividades recreativas, espectáculos y espacios de encuentro, el municipio continúa generando alternativas culturales y comunitarias para que vecinos y visitantes vivan el verano en un entorno seguro y cuidado.

Parque de Rivadavia

Domingo 22

Desde las 17 hs

Rivadavia sigue promoviendo espacios de encuentro para toda la comunidad.