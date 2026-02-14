Tardecitas de Verano en Rivadavia

14 de febrero de 2026
tarde 22 febrero

Este domingo 22 desde las 17 hs, el Parque de Rivadavia será escenario de una nueva edición de “Tardecitas de Verano”, una propuesta pensada para compartir en familia y disfrutar al aire libre.

Con actividades recreativas, espectáculos y espacios de encuentro, el municipio continúa generando alternativas culturales y comunitarias para que vecinos y visitantes vivan el verano en un entorno seguro y cuidado.

📍 Parque de Rivadavia

🗓 Domingo 22

🕔 Desde las 17 hs

Rivadavia sigue promoviendo espacios de encuentro para toda la comunidad. 💚

