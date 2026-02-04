Tasas municipales: contribuyentes podrán acceder a diversos beneficios por el pago anticipado

La Municipalidad de Rivadavia dio a conocer el esquema de beneficios, vencimientos y modalidades de pago correspondientes al período 2026 para la Tasa de Servicios sobre Inmuebles y la Contribución por Servicios a la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales.

La Directora de Rentas del municipio Mercedes Vargas amplió el tema en nuestro diario digital. La escuchamos en el Audio.

Los contribuyentes pueden optar por modalidades de pago mensual, semestral o anual, de acuerdo a cada tributo, contando además con un cronograma de vencimientos distribuido a lo largo del año. Asimismo, se mantienen vigentes descuentos por cancelación anticipada, que incluyen un 10% de descuento por pago de la anualidad y un 5% de descuento en instancias posteriores, según los plazos establecidos. A estos beneficios se suma un 10% adicional acumulable para quienes realicen el pago de manera online a través de la plataforma PLUS PAGO.

El municipio recordó que toda la información vinculada a vencimientos, formas de pago y consultas puede encontrarse en el sitio oficial rivadavia.gob.ar, y que además se encuentra habilitada una línea telefónica para atención y asesoramiento a los contribuyentes. Teléfono de consultas: 0264-5469993

Así mismo se recuerda que los contribuyentes que no registraron deuda al 31 de diciembre de 2025 accedieron de manera automática a un descuento adicional del 20% en el marco del programa Vecino Responsable, beneficio ya liquidado, tanto para la Tasa de Servicios sobre Inmuebles como para la Contribución por Servicios a la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Vencimientos

10% de descuento por pago de la anualidad, hasta el 10/04/2026.

5% de descuento, hasta el 11/05/2026.