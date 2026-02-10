Tenencia ilegítima de arma de fuego un detenido

Un hombre de 44 años fue aprehendido en la madrugada de hoy en Villa Calingasta, acusado de tener en su poder un arma de fuego casera (tumbera) con una munición calibre 22.

Según fuentes policiales, el personal de la Comisaría 16° fue comisionado al lugar del hecho, donde se produjo una disputa familiar entre la madre y su hijo. Al llegar, la policía constató que el Sr. Miranda, de 44 años, poseía el arma en mención.

El Ayudante Fiscal, Dr. Salinas Jorge, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.