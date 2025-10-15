El sanjuanino Mario Riveros tuvo un buen desempeño en San Rafael.

El fin de semana pasado se realizó la tercera edición del Torneo Internacional Trasandino de tiro, teniendo como sede las instalaciones del Tiro Federal Argentino de San Rafael y donde San Juan estuvo representado por Mario Riveros.

El torneo tiene como finalidad destacar la unión y el espíritu deportivo entre Argentina y Chile. Además, se agradeció especialmente a las provincias que viajaron desde lejos para disputar este torneo y a las autoridades de San Rafael por el apoyo.

Resultados Hombres Mayores

50 metros Rifle Tendido

1° Mario Riveros (San Juan)

2° Emanuel Caggiano (La Plata)

3° Carlos Abad (Allen)

4° Pablo Martín (San Rafael)

50 metros Rifle tres posiciones

1° Pablo Álvarez (Chivilcoy)

2° Mario Riveros (San Juan)

3° Emanuel Caggiano (La Plata)

4° Pablo Martín (San Rafael)

5° Carlos Abad (Allen)