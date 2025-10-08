Todos los domingos

EL REPORTERO 8 de octubre de 2025
artesanos domingos

Todas las tardes de octubre te esperamos en la plaza para disfrutar de la tradicional Feria de Artesanos con los mejores productos y artistas locales.

Te esperamos todos los domingos a partir de las 16:30hs.

¡Vení con amigos y en familia!

