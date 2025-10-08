SANTA LUCIA Todos los domingos EL REPORTERO 8 de octubre de 2025 Todas las tardes de octubre te esperamos en la plaza para disfrutar de la tradicional Feria de Artesanos con los mejores productos y artistas locales. Te esperamos todos los domingos a partir de las 16:30hs. ¡Vení con amigos y en familia! Navegación de entradas Previous: Qué lindo encuentro con A LanzaSecaNext: Talleres de Tango y Folclore Más historias SANTA LUCIA ¿Querés más energía, un mejor ánimo y una vida más activa? EL REPORTERO 8 de octubre de 2025 SANTA LUCIA Hay días que se viven distinto… y este domingo fue uno de esos EL REPORTERO 8 de octubre de 2025 SANTA LUCIA En el mes rosa continuamos con los operativos de salud en tu barrio EL REPORTERO 8 de octubre de 2025