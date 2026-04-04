Trump afirmó que varios líderes militares del régimen iraní fueron eliminados durante un ataque masivo en Teherán

EL REPORTERO 4 de abril de 2026
Ormuz

Este sábado por la madrugada, un ataque contra el centro de Israel dejó una persona herida tras el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo. En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) bombardearon sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en la capital persa.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. El régimen de la república islámica mantiene un cierre casi completo del estrecho de Ormuz.

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