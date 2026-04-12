Trump iniciará el bloqueo de todos los puertos iraníes

Tras la orden del presidente Trump de aplicar un bloque naval en el Estrecho de Ormuz, el Mando Central norteamericano (CENTCOM) informó que la medida empezará a regir este lunes a las 10 hs.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) comunicó que a partir de este lunes se implementará un bloqueo total a la entrada y salida de todos los buques en los puertos iraníes.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a embarcaciones de todas las banderas que intenten operar en puertos o zonas costeras de Irán, incluyendo los del golfo Arábigo y el golfo de Omán”, señaló CENTCOM en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

Fuente: Infobae