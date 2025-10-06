Turismo Carretera en San Nicolás: Tobías Martínez tuvo su tercer mejor resultado del año

El piloto sanjuanino finalizó 18 en la carrera final de la duodécima fecha de la categoría.

El autódromo “Cuidad de San Nicolás”, circuito Juan María Traverso, recibió la fecha 12 del Turismo Carretera, evento donde estuvo presente Tobías Martínez con el Toyota Camry del equipo Rus Med.

El piloto sanjuanino finalizó en la decimoctava posición de la carrera final, siendo el tercer mejor resultado del año dentro de esta categoría, tras el puesto 17 en Termas de Río Hondo (5ta fecha) y el 13° en Buenos Aires (10ma fecha).

La actividad comenzó el sábado con el primer entrenamiento, quedando en el puesto 33, a 1.388 del líder, Mariano Werner. En clasificación se posicionó en la posición 43, resultado que lo hizo largar en el decimoquinto puesto de la serie 1 y llegar en la undécima posición, lo cual pudo superar a cuatro autos. En la carrera final largó 32 y finalizó 18, pudiendo avanzar catorce lugares.

La treceava jornada del TC será en el autódromo “Cuidad de Paraná” el próximo 1 y 2 de noviembre.