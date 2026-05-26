Ullum Alfa: el parque solar que abastecerá a 50.000 viviendas y consolida a San Juan como líder energético

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, recorrió la obra ubicada en el departamento Ullum, donde se ejecuta uno de los proyectos energéticos más relevantes de la provincia.



El parque solar Ullum ALFA de 50 MW tendrá la capacidad de abastecer el consumo eléctrico promedio de aproximadamente 50.000 viviendas, contribuyendo al desarrollo energético sostenible y al crecimiento de una matriz más limpia y eficiente. En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego, recorrió la obra ubicada en el departamento Ullum, donde se ejecuta uno de los proyectos energéticos más relevantes de la provincia.

El Gobierno de San Juan, a través de la empresa estatal EPSE, impulsa la construcción del Parque Solar Fotovoltaico Ullum Alfa, una infraestructura estratégica que forma parte de la política energética provincial orientada a ampliar la capacidad de generación eléctrica, fortalecer el sistema energético y consolidar a San Juan como referente nacional en energía solar.

Durante el recorrido, el gobernador dijo que “esto es muy importante para el desafío del mundo que viene. Este parque es el más grande de la provincia”.

La obra es ejecutada por IMPSA bajo supervisión técnica de EPSE, y actualmente presenta un avance general del 43%, atravesando una etapa clave vinculada al inicio de los montajes electromecánicos y la preparación para su futura puesta en marcha.

El proyecto se desarrolla sobre un predio de 170 hectáreas ubicado sobre la Ruta Provincial 54, en Ullum, y forma parte del complejo integral “Parque Solar Ullum”, un polo energético de aproximadamente 1.053 hectáreas donde la provincia proyecta alcanzar entre 330 y 360 MW de potencia instalada futura.

Una vez en funcionamiento, Ullum Alfa tendrá una generación anual cercana a los 800.000 MWh, lo que permitirá fortalecer la matriz energética provincial y aportar energía renovable al sistema eléctrico nacional. Su infraestructura contará con 79.650 paneles solares bifaciales, 1.062 seguidores solares (trackers), 160 inversores, 8 centros de transformación, sistema SCADA y monitoreo integral mediante CCTV.

Los trackers, estructuras móviles que siguen la trayectoria del sol, permitirán optimizar la producción energética a lo largo del día, mejorando la eficiencia del parque.

En la actualidad, la obra emplea a alrededor de 80 trabajadores, con una proyección de superar los 140 en los momentos de mayor actividad. Entre los trabajos en ejecución se destacan el hincado de estructuras metálicas, obras civiles en la Sala de Control, apertura de canalizaciones subterráneas, construcción de caminos internos y la recepción y acopio de equipos principales.

En campo operan simultáneamente cinco hincadoras, con capacidad de ejecutar aproximadamente 80 hincas diarias cada una. En total, se instalarán 12.744 estructuras metálicas que servirán de base para los seguidores solares y los paneles fotovoltaicos.

La Sala de Control concentrará tableros eléctricos, depósitos, servicios operativos y la guardia técnica, mientras que la evacuación de la energía se realizará mediante una línea de media tensión de 33 kV hacia la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33/13,2 kV, actualmente en proceso de ampliación.

El parque podrá ser supervisado de manera remota desde las instalaciones de EPSE ubicadas en el PSF San Juan I, lo que refuerza el sistema de control y eficiencia operativa.

El proyecto cuenta con las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), otorgadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, y se enmarca en una estrategia de desarrollo energético que busca atraer inversiones, generar empleo calificado y consolidar a San Juan como uno de los principales polos de energía solar de la Argentina.

En la actualidad, San Juan concentra más del 50% de los paneles solares instalados del país y se posiciona como el principal productor de energía fotovoltaica a nivel nacional, acompañando el crecimiento productivo, industrial y minero con mayor capacidad de generación y transporte eléctrico para el futuro.