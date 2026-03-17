Un argentino fue reconocido como uno de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

Se trata de Roger Zaldivar, referente en innovación tecnológica aplicada a la salud visual, quien fue seleccionado por la publicación británica The Ophthalmologist para integrar la Power List 2026

El argentino Roger Zaldivar ha sido reconocido por segundo año consecutivo como uno de los 50 líderes más influyentes a nivel mundial en oftalmología al integrar la Power List 2026 de The Ophthalmologist.

Este reconocimiento evidencia no solo su compromiso con la innovación tecnológica sino también la proyección de su trabajo en la democratización del acceso a tratamientos oculares de precisión. Zaldivar es el único sudamericano que figura este año en la lista, elaborada por la publicación británica.

Según detalló The Ophthalmologist, durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y febrero de 2026, “los esfuerzos de Roger Zaldivar se han centrado en la integración de la práctica clínica con la tecnología de vanguardia, en particular la IA y el análisis de macrodatos, para mejorar la seguridad, la precisión y los resultados centrados en el paciente en la cirugía refractiva y de cataratas”.

“La motivación de Zaldivar surge de abordar desafíos de larga data, como la medición imprecisa de las lentes fáquicas, la satisfacción subóptima del paciente y el acceso limitado a la evidencia del mundo real en oftalmología. Ha hecho hincapié en la democratización de herramientas avanzadas para clínicas de todo el mundo, al tiempo que ha ampliado los conocimientos basados ​​en datos más allá de los procedimientos refractivos a áreas como la retina, el glaucoma y el ojo seco”, sumaron.

Uno de los hitos recientes que menciona el sitio oficial del ranking es la adopción global de ICLGuru, “una herramienta con IA para la medición de Lentes Intraoculares Fáquicas mediante datos de biomicroscopía ultrasónica (UBM). A finales de 2025, ICLguru había sido adoptado por más de 450 clínicas en más de 60 países, atendiendo a miles de pacientes mensualmente con una alta precisión en la predicción de la bóveda craneal, errores de tamaño reducidos y complicaciones como la bóveda excesiva, y una mayor elegibilidad para casos extremos».

En cuanto a la plataforma digital RevaiCare, impulsada por inteligencia artificial, el informe de The Ophthalmologist señala que Zaldivar consiguió recopilar grandes volúmenes de indicadores clínicos y medidas de resultados reportados directamente por los pacientes (PROMs).

Esta base de datos alimenta predicciones postoperatorias certificadas por un estudio de 2025, valida la efectividad del sistema y promueve colaboraciones internacionales entre instituciones. En la actualidad, RevaiCare está en uso en más de 20 países y busca extender procesos clínicos estandarizados a subespecialidades como retina, glaucoma, ojo seco y cataratas, representando una transformación en la toma de decisiones médicas dentro del campo de la salud ocular.

En diálogo con Infobae, el experto valoró: “Estoy muy emocionado y, por supuesto, muy orgulloso, tanto en lo personal como especialmente por mi equipo, porque, aunque soy la cabeza visible, formo parte de un equipo que realiza un esfuerzo enorme. Haber sido mencionados en esta lista por segundo año consecutivo representa un gran privilegio para nosotros”.

La Power List 2026 de The Ophthalmologist describe a Zaldivar como referente en la democratización de herramientas clínicas avanzadas, impactando tanto en la práctica cotidiana como en el acceso a tratamientos de alta tecnología. De acuerdo con el comunicado publicado por el canal oficial de Instagram de los premios, la lista resalta a los líderes, innovadores e influyentes que en los últimos 12 a 18 meses han modificado la visión y las posibilidades del futuro oftalmológico mundial.

“Hoy, especialmente, contamos con una solución que se está usando en el mundo entero: un algoritmo que calcula el tamaño ideal del lente a colocar, utilizado en casi todos los países y con una adopción cada día mayor, logrando resultados muy positivos que impactan en la calidad de vida de los pacientes. Para nosotros es un gran reconocimiento, pero, por sobre todo, nos da muchísimo orgullo saber que desde Mendoza y Buenos Aires estamos llegando a clínicas en todo el mundo, que están usando nuestras soluciones de inteligencia artificial para calcular los lentes de sus pacientes”, reflexionó el oftalmólogo ante la consulta de este medio.

Un legado familiar y científico que trasciende generaciones en la oftalmología

La presencia de Roger Zaldivar en la Power List 2026 se suma a un antecedente inmediato: en la edición anterior —también publicada por The Ophthalmologist— había sido designado uno de los 50 oftalmólogos más destacados del mundo. Además, su padre, Roberto Zaldivar, acumuló en años previos varios reconocimientos similares, posicionándose como referente indiscutido en el desarrollo de la lente intraocular fáquica (ICL) y en la cirugía refractiva a escala internacional.

Como explicó Roger en declaraciones previas a Infobae: “Mi padre, Roberto Zaldivar, ha sido reconocido por sus aportes pioneros en lentes fáquicas ICL, siendo considerado internacionalmente como uno de los ‘padres’ de esta técnica”. Esta trayectoria familiar sitúa a la familia Zaldivar en el centro de la innovación oftalmológica tanto en Argentina como en América Latina y el mundo.

El núcleo de esta labor se articula en el Instituto Zaldivar, creado por la familia Zaldivar y recientemente reconocido como la mejor clínica privada de América Latina en cirugía de cataratas, según un ranking de Newsweek. La distinción, otorgada tras analizar más de 1.000 instituciones de la región, subraya la capacidad técnica, médica y humana del establecimiento, así como su influencia regional y global en la disciplina.

El Instituto Zaldivar —ubicado en Av. Callao 1.870 en Buenos Aires y Av. Emilio Civit 701 en Mendoza— exhibe una trayectoria de más de 65 años abocada a la innovación tecnológica y la excelencia quirúrgica. Según la reseña oficial, la clínica acumula “más de 200.000 cirugías realizadas” y un espectro de servicios que abarca desde la cirugía refractiva y de catarata hasta disciplinas como retina, córnea, glaucoma, oculoplastia, ojo seco y atención oftalmopediátrica.

“Desde hace tiempo venimos trabajando como equipo con el Instituto Zaldívar, liderando en distintos temas, pero especialmente en lo que compete al lente ICL, que es un lente para miopía alta y el gold standard en el mundo para cualquier paciente que quiere corregir la miopía. Tenemos una experiencia increíble y gran parte de la innovación en esta tecnología la hemos desarrollado desde Mendoza para el mundo. Mi padre es considerado el padre de esta técnica y yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para seguir su legado”, planteó Roger Zaldivar.

La Fundación Zaldivar y el acceso social a la salud visual en Argentina

La Fundación Zaldivar, establecida en 1990 por Roger Eleazar Zaldivar y su hijo Roberto, dirige sus esfuerzos a responder necesidades de salud visual en poblaciones vulnerables. Según información institucional, la fundación coordina campañas gratuitas de prevención, detección y tratamiento de patologías oculares frecuentes en niños y adultos sin cobertura de obra social ni prepaga.

Esta labor social complementa el posicionamiento internacional del Instituto Zaldivar y refuerza la vocación de servicio y transferencia tecnológica de la familia, estructurando un modelo único en la región sudamericana.

“Tres generaciones científicas orientadas a la especialidad desde la innovación, la tecnología y lo humano. Contamos con aportes científicos de relevancia mundial como la creación del calculador de lentes fáquicas intraoculares ICLGURU, utilizado en más de 80 países”, le dijo Roger Zaldivar a Infobae recientemente.

Al tiempo que repasó: “Fuimos el primer centro oftalmológico en Latinoamérica en certificar Normas ISO, hace más de 25 años. Esto demuestra que la excelencia médica debe ir siempre de la mano de estándares de gestión y seguridad. La medicina argentina tiene un nivel técnico y humano que es admirado en el mundo. En oftalmología, tenemos un rol protagónico en innovación y formación, y el reconocimiento de instituciones como Statista lo reafirma”.

La inclusión de Roger Zaldivar en la Power List 2026 de The Ophthalmologist constituye el reconocimiento más reciente a su liderazgo en investigación, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas de última generación. El impacto tangible de plataformas como ICLGuru, con presencia en más de 450 clínicas en 60 países, y RevaiCare, adoptada en más de 20 países, refrenda la posición de Argentina como referencia global en oftalmología y representa un caso ejemplar de innovación médica aplicada desde el sur del continente americano.

Fuente: Infobae