Un campeón y dos subcampeones sanjuaninos en el karting mendocino

Santiago Ortega fue el monarca en la categoría Guerrero 150cc, mientras que Bautista Vega y Valentino Agüero quedaron segundos en la Iame 60cc e Infantiles respectivamente.

Este fin de semana se corrió la octava y última fecha del Campeonato Mendocino de Karting en el kartodromo “Cuidad de San Martín, en horario nocturno y con el 150% de los puntos en juego, es decir puntaje y medio. En total fueron cinco los pilotos sanjuaninos presentes, de los cuales 4 llegaron al último evento con posibilidades de ser campeones.

En categoría Infantiles, fue triunfo en la carrera final de Valentino Agüero, llegando a su cuarto triunfo consecutivo, pero no le alcanzó para ganar el campeonato, que logró el mendocino Galo Pontoni. Tercero en esta competencia y en el certamen finalizó Josué Martos.

PODIO DE LA CARRERA

1° Valentino Agüero (San Juan) 10:36.035

2° Galo Pontoni (Mendoza) a 0.322

3° Josué Martos (San Juan) a 8.628

PODIO DEL CAMPEONATO

1° Galo Pontoni (Mendoza)

2° Valentino Agüero (San Juan)

3° Josué Martos (San Juan)

La Guerrero 150cc lo tuvo como vencedor de la competencia y campeón a Santiago Ortega. Ganó todos los puntos que había en juego, incluyendo clasificación, serie única y carrera final, dejando atrás al escolta en el campeonato, Bautista Pérez. Ortega logró el triunfo en cuatro competencias, un segundo puesto, una tercera posición y un cuarto puesto, a lo largo de ocho fechas. Además en carrera con pilotos invitados, se impuso su compañero Federico Baldillou.

PODIO DE LA CARRERA

1° Santiago Ortega (San Juan) 12:19.122

2° Bautista Pérez (Mendoza) a 6.244

3° Julián Figueroa (Mendoza) a 10.469

PODIO DEL CAMPEONATO

1° Santiago Ortega (San Juan)

2° Bautista Pérez (Mendoza)

3° Ariel Tejada (Mendoza)

En la Senior 125cc estuvo presente el sanjuanino Mateo Reinoso, en su segunda participación dentro de la categoría, luego de su cuarto puesto la fecha pasada. Clasificó en el séptimo puesto a 3 décimas del líder, en la serie terminó octavo por un toque y en la competencia final avanzó hasta la cuarta posición, pero después tuvo otro roce en pista y pudo llegar en el noveno puesto, a una vuelta del cierre.

RESULTADO DE LA CARRERA

1° Mateo Álvarez Storni (Mendoza)

2° Lautaro Campione (Mendoza)

3° Luciano Vicino (Mendoza)

9° Mateo Reinoso a 1 vuelta