Un detenido por robo agravado en Chimbas
Un hombre de 35 años, identificado como Guevara, fue detenido en Chimbas por robo agravado de una motocicleta.
El hecho ocurrió en Avenida Alem y calle Santa Fe, cuando el damnificado, observó a Guevara sacando su motocicleta y rompiendo la traba de seguridad. El dueño comenzó a seguirlo y logró interceptarlo con la ayuda de varios masculinos.
La policía fue alertada y detuvo a Guevara. Se mantuvo comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial, que puso en conocimiento al Ayudante Fiscal de turno. Posteriormente, se hizo presente el Ayudante Fiscal Gustavo Mendoza, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.