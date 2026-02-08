Un detenido por robo de bebidas y otros efectos en Rawson
Un joven de 18 años, identificado como Cobo, fue detenido en Rawson por robo en grado de tentativa.
El hecho ocurrió en calle Mendoza al sur de calle Cano, cuando la víctima de 55 años, fue alertado por la madre del detenido sobre el robo de efectos de su vehículo Renault Kwid.
El damnificado salió en búsqueda del sospechoso y lo encontró en la calle Mendoza, metros antes de calle Cano, con los efectos robados, que incluían 9 botellas de fernet Branca, 6 botellas de Coca Cola de 1,5 litros, una valija y dos camperas.
La policía fue alertada y detuvo a Cobo, quien se encontraba a bordo de una bicicleta negra rodado 29 marca GTX. El Ayudante Fiscal Dr. Alejandro Daniel Solera dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. La causa se encuentra a cargo de la UFI Flagrancia.