Un detenido por robo de celular en Pocito

Un hombre de 20 años, identificado como Molina, fue detenido en Pocito por el robo de un teléfono celular.

El hecho ocurrió en calle Agustín Gómez, a la altura de la Ruta N°40, cuando la víctima, un hombre mayor de edad, circulaba en bicicleta y hablaba por teléfono. El detenido le arrebató el teléfono celular.

La aprehensión se produjo en un terreno baldío ubicado al sur de la empresa Dimpe S.A, sito en lateral este de Ruta N°40, entre calle 5 y 6, Pocito.

La causa se encuentra a cargo de la UFI Flagrancia, a cargo de la Fiscal Virginia Branca.