Un detenido por robo, resistencia y daño

Un hombre de 36 años fue aprehendido en el centro de la ciudad, acusado de robar llaves de un automóvil, intentar robar un celular y resistirse a la autoridad.

El acusado, Jasi Herrera de 36 años, fue interceptado por la policía luego de que varias personas lo denunciaran por intentar robar. Al ser abordado, se ofuscó y comenzó a propinar golpes y patadas a los agentes, dañando la pistolera de uno de ellos y rompiendo la ventanilla trasera del móvil policial.

En su poder se encontraron llaves de un automóvil Peugeot, un alargue tipo taller, una cinta métrica, una mochila y una gorra negra. El Ayudante Fiscal, Dr. Oropel Oscar, dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia.