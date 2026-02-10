Un detenido por robo, resistencia y daño

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
auto robado 4

Un hombre de 36 años fue aprehendido en el centro de la ciudad, acusado de robar llaves de un automóvil, intentar robar un celular y resistirse a la autoridad.

El acusado, Jasi Herrera de 36 años, fue interceptado por la policía luego de que varias personas lo denunciaran por intentar robar. Al ser abordado, se ofuscó y comenzó a propinar golpes y patadas a los agentes, dañando la pistolera de uno de ellos y rompiendo la ventanilla trasera del móvil policial.

En su poder se encontraron llaves de un automóvil Peugeot, un alargue tipo taller, una cinta métrica, una mochila y una gorra negra. El Ayudante Fiscal, Dr. Oropel Oscar, dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia.

Más historias

comisaria 34

Un detenido por sustraer efectos en Barrio Conjunto VI

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
tele robada 1

Detenido por intentar robar un TV de una vivienda en Capital

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
moto robada 16

Recuperan motocicleta con pedido de secuestro en control vehicular

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026