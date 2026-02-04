Un detenido tras intentar robar materiales en Chimbas
Un hombre de 27 años, identificado como Yacante, fue aprehendido por la policía luego de ser sorprendido intentando robar materiales en la calle Díaz y 25 de Mayo, en el departamento de Chimbas.
La víctima, una mujer de 64 años, denunció que Yacante intentaba llevarse 15 tubos metálicos y un tanque de combustible de un vehículo en desuso.
La policía llegó al lugar y aprehendió al sospechoso, quien fue puesto a disposición del Ayte Fiscal Dr. Solera Alejandro, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia.