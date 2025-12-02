Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil abre sus puertas en Santa Lucía

El gobernador Marcelo Orrego inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Santa Lucía, un espacio pensado para fortalecer el cuidado, la educación y el acompañamiento integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. Acompañaron al gobernador el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego y demás funcionarios provinciales.

Los CDI buscan garantizar infraestructura adecuada y una distribución territorial equitativa que acompañe el crecimiento demográfico y brinde respuesta a la demanda de cuidados en la primera infancia.

Durante la inauguración Orrego dijo: “Quiero agradecer por el trabajo que vienen desarrollando en todos los puntos cardinales de la provincia. Este Centro de Desarrollo Infantil es uno de los muchos que ya concretamos en San Juan y no es una política más, es una política de Estado. El espacio de la niñez tiene que ser especial, con buena infraestructura y con recursos humanos comprometidos»

Agregó: «Estoy convencido del trabajo de las profesionales que van a estar aquí. Cuando vi los insumos y los espacios destinados a los chicos, desde los 45 días en adelante, noté la alegría de quienes van a acompañarlos. Con buenos recursos humanos e infraestructura, los buenos resultados llegan.

Venimos trabajando desde hace mucho tiempo».

El proyecto del nuevo CDI en Santa Lucía responde a la tipología 2B, un prototipo desarrollado en una sola planta y con una superficie total aproximada de 220 m². Su diseño fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y, en San Juan, el seguimiento estuvo a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Los espacios fueron construidos con materiales de alta calidad: tabiques interiores y exteriores de paneles de roca de yeso y sistemas cementicios con aislación térmica; pisos interiores de mosaico granítico y baldosas de caucho antigolpes; carpinterías de aluminio, chapa y madera; y revestimientos cerámicos en cocina y sanitarios. Cada sala está adaptada según las edades, con patios internos y áreas seguras para el juego y el desplazamiento.

El CDI cuenta con: acceso principal, área administrativa con sanitario, cocina, sanitario para personas con discapacidad, lactario, deambulatorio, sala para niños de 2 y 3 años, comedor, sanitarios y patios internos. Allí los niños recibirán asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad bajo la guía de profesionales capacitados.

Hasta antes de este, funcionaban en San Juan 53 CDI distribuidos en los 19 departamentos. Con esta inauguración en Santa Lucía, se suman además los 10 centros que fueron totalmente renovados, refuncionalizados y equipados en Pocito, Angaco, 25 de Mayo, San Martín, Rivadavia, Calingasta, Caucete, Valle Fértil y Chimbas, uno de ellos en doble turno. En total, más de 1500 bebés, niños y niñas asisten diariamente a estos espacios de cuidado integral.

Toda la inversión para el funcionamiento de los CDI proviene de fondos provinciales, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Estos recursos cubren el pago de coordinadoras, docentes, auxiliares, profesionales, materiales, insumos y alimentos para el plan nutricional definido por el equipo de nutricionistas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

A través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía se realizan también las obras de reacondicionamiento, mientras que los municipios proveen los edificios mediante convenios de colaboración.