Un operativo con compromiso ambiental

En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, realizamos un nuevo operativo integral en la Plaza del barrio Cooperarq IV, junto a la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Vecinos y vecinas accedieron a servicios gratuitos como vacunación antirrábica, desparasitación y ecocanje, promoviendo el cuidado responsable de nuestras mascotas y el respeto por el entornos.

Agradecemos a todas las familias que se acercaron y participaron con compromiso. Seguimos construyendo un Rivadavia más limpio, saludable y consciente.