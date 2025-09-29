Un operativo con compromiso ambiental
En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, realizamos un nuevo operativo integral en la Plaza del barrio Cooperarq IV, junto a la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Vecinos y vecinas accedieron a servicios gratuitos como vacunación antirrábica, desparasitación y ecocanje, promoviendo el cuidado responsable de nuestras mascotas y el respeto por el entornos.
Agradecemos a todas las familias que se acercaron y participaron con compromiso. Seguimos construyendo un Rivadavia más limpio, saludable y consciente.