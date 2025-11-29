RIVADAVIA Un paseo para disfrutar en familia EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025 ¡Animate a descubrir todo lo que hacen nuestros artesanos emprendedores! Domingo 30 de noviembre De 18:00 a 22:30 hs Parque de Rivadavia Un paseo para disfrutar en familia. ¡Los esperamos! Navegación de entradas Previous: ¡Gran jornada de cuidado animal!Next: Una velada para vibrar juntos Más historias RIVADAVIA Una velada para vibrar juntos EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025 RIVADAVIA ¡Gran jornada de cuidado animal! EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025 RIVADAVIA ¡La plaza del barrio Gemo 2 quedó renovada! EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025