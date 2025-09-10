¡Un paso más hacia un ambiente sano y saludable!

​Concluyó una nueva edición del programa «El Bosque en la Escuela» en el CEF N°20 «La Granja», donde los chicos realizaron diversas actividades ludicas y recreativas sobre la conservación y restauración de nuestros ecosistemas forestales.

​El evento «Forestando con goles», fue una iniciativa de la Secretaría de Ambiente junto con la Dirección de Deportes para unirnos en el cuidado del medio ambiente.

Queremos que, a través de los más pequeños, toda la comunidad conozca y proteja nuestras especies nativas.

​¡Felicitamos a la Escuela Antonia Villascusa por su participación destacada y por ser premiada en esta edición!