Un siglo de historia radial en San Juan
Radio Sarmiento celebró sus 100 años de vida con un emotivo festejo que contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, junto al gobernador Marcelo Orrego y referentes de la cultura y la comunicación.
La histórica LV5 Radio Sarmiento cumplió su centenario y lo celebró con una jornada llena de emoción, recuerdos y festejos que convocaron a oyentes, trabajadores de la emisora, periodistas de distintas generaciones y autoridades provinciales.
El acto central se realizó en la sede de calle Mendoza, donde se compartieron anécdotas, se transmitieron jingles históricos y se disfrutó de música, espectáculos y una torta conmemorativa. El ambiente estuvo cargado de nostalgia y gratitud hacia la emisora que, a lo largo de un siglo, acompañó la vida cotidiana de los sanjuaninos.
El vicegobernador Fabián Martín participó de la celebración y destacó la importancia de la radio como medio de cercanía con la gente y como parte de la identidad cultural de la provincia. Valoró, además, el compromiso de quienes han sostenido a la emisora a lo largo de su historia, manteniéndola vigente y conectada con la comunidad.
Durante la jornada también se recordó a grandes voces que pasaron por la radio, se rindió homenaje a figuras emblemáticas del micrófono y se proyectó el futuro de la emisora, que avanza con la incorporación de nuevas tecnologías y transmisiones digitales, sin perder el espíritu que la convirtió en referente de la comunicación local.