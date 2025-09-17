Una cirugía inédita en el Hospital Rawson permitió tratar un raro tumor de base de cráneo

Se trata de una cirugía de alta complejidad para tratar un Glomus yugular, un tumor poco frecuente de base de cráneo que afectaba al oído medio e interno, inédita por la tipología y ubicación, resuelta de manera interdisciplinaria y con excelente resultado: con el paciente dado de alta.

Por primera vez, el Hospital Dr. Guillermo Rawson llevó adelante una cirugía de alta complejidad para tratar un Glomus yugular, un tumor poco frecuente de base de cráneo que afectaba el oído medio e interno. La intervención, inédita en la provincia por la tipología y ubicación del tumor, fue resuelta de manera interdisciplinaria con un resultado exitoso: el paciente, de 18 años, ya recibió el alta médica.

El procedimiento requirió un abordaje multidisciplinario que demandó no solo la pericia quirúrgica, sino también la articulación de múltiples áreas médicas y de apoyo, con un importante despliegue profesional y logístico.

Participaron los servicios de Otorrinolaringología, a cargo del abordaje otológico y la coordinación del caso; Cirugía de Cabeza y Cuello, responsable del tiempo cervical y el manejo de grandes vasos; Neurocirugía, para el control de estructuras de base de cráneo y seno sigmoideo; Hemodinamia, con la embolización previa para reducir el sangrado intraoperatorio; Hemoterapia, garantizando el soporte transfusional; Diagnóstico por Imágenes, clave para la evaluación preoperatoria y el seguimiento; y Anestesiología junto con Terapia Intensiva, que aseguraron la seguridad perioperatoria y la recuperación posquirúrgica.

Los profesionales que intervinieron son: Leonardo Nefa, Julieta Portillo y Orlando Rodríguez O.RL); Gabriel Navarta y Leonel Argumosa (Cirugía de cabeza y cuello); Pablo Barceló (Neurocirugía); Dra. Silvina Alé (hemodinamia); Gastón Mengual (Anestesiologia) y Dr Osvaldo Grazziani (terapia intensiva adulto).

Este logro demuestra que en San Juan contamos con equipos de salud pública capaces de afrontar grandes desafíos en patologías poco frecuentes, gracias al trabajo interdisciplinario y al respaldo del Gobierno de la Provincia, lo que nos permite ofrecer un nivel de atención de excelencia equiparable a centros de referencia nacionales e internacionales.