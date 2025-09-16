Una inversión que fortalece al deporte y a la comunidad

EL REPORTERO 16 de septiembre de 2025
Orrego santa lucia

Los amantes del deporte en Santa Lucía ya pueden disfrutar del renovado polideportivo del Camping Centro Comercial. Ahora cuenta con más de 2.300 m² techados, un nuevo sistema de iluminación con 89 luminarias LED que cumplen estándares internacionales.

Esta obra, no solo mejora la infraestructura deportiva, también genera empleo local y fortalece a los clubes que día a día forman a nuestros chicos en las distintas disciplinas podrán practicarse con más comodidad y seguridad. 🙌🏻☀️

Creemos en el deporte como motor de inclusión, crecimiento y futuro. Por eso seguimos invirtiendo en infraestructura de calidad en toda la provincia, para que nuestros deportistas entrenen y compitan en las mejores condiciones.

