Una jornada de acompañamiento y trabajo conjunto

Compartimos una nueva edición del Operativo Integral “San Juan Cerca», que tuvo lugar en la Escuela Provincia de Salta.

Vecinos y vecinas de Rivadavia se acercaron para realizar trámites, acceder a controles de salud, vacunación, asesoramiento social y mucho más.

Esta propuesta reunió a diversos ministerios del Gobierno de San Juan junto a la Municipalidad de Rivadavia, trabajando de manera articulada para acercar soluciones concretas y acompañar a cada familia del departamento.

Seguimos impulsando acciones que garantizan más accesibilidad, acompañamiento y oportunidades para todos