RIVADAVIA ¡Una noche a puro tango te espera! EL REPORTERO 9 de octubre de 2025 Este jueves, sumate a la Milonga del Oeste en el ciclo Cultura en Conexión. Salón West Padel Desde las 21 h Vení a disfrutar, bailar y compartir una noche diferente en Rivadavia.