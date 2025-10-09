¡Una noche a puro tango te espera!

EL REPORTERO 9 de octubre de 2025
milonga riv

Este jueves, sumate a la Milonga del Oeste en el ciclo Cultura en Conexión.

📍 Salón West Padel

🕘 Desde las 21 h

💫 Vení a disfrutar, bailar y compartir una noche diferente en Rivadavia.

