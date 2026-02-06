Una policía de franco aprehendió a un sujeto por robar

En un hecho que pone de relieve la vocación de servicio y la rápida acción de la policía, una funcionaria de la fuerza, que se encontraba de franco de servicio, protagonizó una intervención en la calle Guayaquil y Francia, Rawson, al reducir a un sujeto que había ingresado a una vivienda en construcción con intenciones de robo.

La agente Rocío Llano, funcionaria policial, logró retener al sospechoso, Quiroz, de 31 años, hasta la llegada de los efectivos de la Comisaría 25ª, luego de que este fuera sorprendido en el fondo de la casa de su vecina, donde intentaba sustraer objetos de valor.

La rápida acción de la funcionaria policial, permitió evitar que el sujeto escapara con un par de zapatillas Adidas negras modelo Terrex, que fueron recuperadas en el lugar. La policía encontró la otra zapatilla en el techo de la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que Quiroz había ingresado a la casa con intenciones de robo.

Quiroz, domiciliado en Villa 17 de Agosto, quedó a disposición del Ayte Fiscal Dr. Mattar Juan Martín, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia por el delito de Hurto Agravado por Escalamiento y Violencia de Domicilio.