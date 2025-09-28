Una propuesta escénica única que entrelaza el arte, la inclusión y la poesía

“Como el sol y la luna” llegará al escenario de la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

El martes 30 de septiembre se presentará una obra de danza inclusiva sobre el romance imposible entre el Sol y la Luna. La Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario propone disfrutar una propuesta escénica única, donde el arte, la inclusión y la poesía se entrelazan.

Se trata de una obra protagonizada por chicos y chicas con discapacidad que pertenecen a la compañía “Amar y ya”. En esta oportunidad, la puesta invita a reflexionar sobre el amor, la diferencia y la belleza de lo inalcanzable.

Inspirada en el mito del romance imposible entre el Sol y la Luna, la obra muestra movimientos cargados de simbolismo, gestos luminosos y atmósferas poéticas que revelan la ternura de lo efímero y la fuerza del encuentro, aun cuando parece no poder concretarse.

Este proyecto no solo busca emocionar desde lo artístico, sino también visibilizar la potencia creativa y expresiva de las personas con discapacidad, quienes, desde la danza, encuentran un lenguaje universal que rompe barreras y abre horizontes.

Los tickets se encuentran disponibles en la boletería del TB, de unes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y sábados de 9:30 a 14. También pueden adquirirse online a través de Tuentrada.com.