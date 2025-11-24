SALUD Unidades Sanitarias Móviles en Pocito EL REPORTERO 24 de noviembre de 2025 Vas a poder acceder a controles de salud cerca de tu casa. Ginecología + PAP Mamografías y Ecografías Nutrición Odontología y más Recuerda que la atención es por orden de llegada Navegación de entradas Previous: «La noche de las mamografías» Más historias DESTACADO SALUD «La noche de las mamografías» EL REPORTERO 24 de noviembre de 2025 DESTACADO SALUD Salud informa los requisitos de habilitación sanitaria para los catering EL REPORTERO 24 de noviembre de 2025 DESTACADO SALUD Científicos crearon chips biodegradables a partir de hongos EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025