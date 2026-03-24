UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina

UPCN San Juan Vóley venció a Monteros Vóley Club por 3-2 (22-25, 25-23, 25-18, 24-26 y 15-11) y se clasificó a la final de la Liga de Vóleibol Argentina, tras cerrar la serie de semifinales por 2-0. El encuentro se disputó en el estadio de UPCN, ante más de 3.000 personas, en una noche que volvió a tener al público como protagonista.

El partido fue exigente y hasta comenzó adverso para el conjunto sanjuanino, que mostró carácter y actitud para resolver los momentos más complejos. Monteros dio batalla y, tal como sucedió en la ida, el encuentro se estiró al quinto parcial.

UPCN fue más efectivo en el cierre y selló la clasificación, tras más de 3 horas de juego.

Con este resultado, UPCN disputará su 13ª final en la Liga Argentina, confirmando su protagonismo histórico en la competencia. Además, el equipo volverá a jugar esta instancia decisiva luego de la temporada 2022/23.

El rival en la final se definirá en el otro cruce de semifinales, que tiene a Ciudad Vóley arriba 1-0 frente a Tucumán de Gimnasia.

La serie final será al mejor de cinco partidos y comenzará el 4 de abril.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel

Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales / Lucas Díaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: -.

Parciales: 22-25, 25-23, 25-18, 24-26 y 15-11.

Estadio: UPCN Vóley