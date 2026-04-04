UPCN golpeó en Buenos Aires, le ganó a Ciudad y se adelantó en la final

UPCN San Juan Vóley consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar a Ciudad Vóley por 3-2 y adelantarse 1-0 en la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina. En el estadio de Ciudad, el conjunto sanjuanino se impuso con parciales de 25-27, 26-24, 25-17, 22-25 y 18-16, en un partido intenso, cambiante y que se extendió por más de tres horas de juego.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo desde el inicio, con momentos de dominio alternado. No obstante, UPCN mostró carácter para revertir los momentos adversos y en un tie break vibrante logró cerrar el encuentro con autoridad.

En el goleo, Alejandro Toro y Leon Meier fueron los máximos anotadores de UPCN con 23 puntos, mientras que el goleador del partido fue Mauro Zelayeta, de Ciudad, con 24 unidades.

El resultado no solo le permitió a UPCN robar la apertura de localía de Ciudad, sino también asegurarse la posibilidad de poder definir la final en San Juan cuando la serie se traslade a su estadio.

Precisamente, la final continuará este lunes 6 de abril, desde las 20, nuevamente en Buenos Aires. Luego, la serie se mudará a San Juan, donde se jugará el tercer partido el 11 de abril en el estadio de UPCN.

Síntesis

Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: José Cejas, Lisandro Zanotti, Nicolás Uriarte, Juan Manuel Mangini.

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

Parciales: 27-25, 24-26, 17-25, 25-22 y 18-16.

Estadio: Ciudad de Buenos Aires