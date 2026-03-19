Vencimientos y beneficios del Impuesto Automotor 2026

En esta oportunidad se mantiene la posibilidad de abonar el impuesto en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan.

La Dirección General de Rentas (DGR), organismo dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia de San Juan, informó el cronograma de vencimientos correspondiente al Impuesto Automotor 2026, junto con los beneficios vigentes.

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, quienes deban abonar el tributo podrán optar por distintas modalidades de pago:

Vencimientos Impuesto Automotor 2026:

– Pago anual: 10 de abril.

– Pago semestral:

1ª cuota: 13 de abril. 2ª cuota: 14 de agosto.

– Cuotas mensuales: vencen alrededor del día 20 de cada mes.

Asimismo, se mantienen importantes descuentos para los contribuyentes que cumplan con determinadas condiciones:

Beneficios y descuentos

– 15% de descuento por Buen Contribuyente, para quienes hayan cancelado el impuesto hasta el 31 de diciembre de 2025 (beneficio ya incorporado en la boleta).

– 15% de descuento por pago anual.

– 5% de descuento por pago semestral.

– 15% de descuento por adhesión al débito automático o descuento de haberes.

– 15% de descuento por pago a término a través de la página web de la Dirección General de Rentas.

Los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual o semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria.

Además, seleccionando Plus Pagos, ahora también se puede abonar con dinero en cuenta en billeteras electrónicas, a través de código QR.

La Dirección General de Rentas recuerda, además, que la gestión de pagos es completamente digital, por lo que los contribuyentes pueden consultar sus boletas y realizar el pago sin necesidad de asistir al Centro Cívico, ingresando al sitio oficial de RENTAS (hacer click) con Clave de Ciudadano Digital (CIDI).