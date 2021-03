Vendedor ambulante mordido por un can

JURISDICCIÓN DE CRÍA. 17º – Mordedura de can: Barrio 2 de Abril, Departamento Chimbas, se entrevistó al Sr. Estrada Guillermo de 29 años de edad, el mismo es vendedor ambulante y manifiesta que fue mordido por un can en la muñeca izquierda y en la zona de los testículos. Personal de emergencia lo traslada al Htal Rawson. Diagnóstico: presenta Mordedura de Can en muñeca derecha. Fue asistido y despachado. Se hace mención que a la propietaria del can, se le labro acta 74/21 por infringir al art.170. El can queda al cuidado de la misma y la Cría. 17° procede a los fines legales correspondientes