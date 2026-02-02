Lunes 02 de febrero de 2026

Hora: 11:30hs



Vialidad Nacional informa que, tras las inclemencias climáticas registradas en distintos sectores de la provincia, y luego de recorridas y evaluaciones realizadas por el personal vial, el estado de transitabilidad de la Red Vial Nacional en San Juan es el siguiente:

🛑 ESTADO DE RUTAS (DETALLE)

🛣️ Ruta Nacional 141

⚠️ TRANSITABLE

Personal de Vialidad Nacional se encuentra en el lugar junto a un importante operativo conjunto de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan y Defensa Civil.

📌 Se registran socavones, badenes descalzados, banquinas descalzadas y máximo riesgo para la circulación.

🛣️ Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Valle Fértil ↔ Ischigualasto (Valle de la Luna)

⚠️ INTRANSITABLE

📍 A la altura del Túnel N° 3, en zona de Ischigualasto, se produjo un desmoronamiento sobre calzada, con presencia de rocas, barro y material de arrastre.

👷 Personal de Vialidad Nacional trabaja estos momentos realizando tareas de limpieza y despeje.

🛣️ Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Huaco ↔ Límite con La Rioja

⚠️ TRANSITABLE CON MÁXIMA PRECAUCIÓN

Se registran badenes con arrastre.

👷 Personal de Vialidad Nacional – Zona Norte / División Conservación trabaja en el lugar.

🛣️ Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Rodeo

⚠️ TRANSITABLE CON MÁXIMA PRECAUCIÓN

🛣️ Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Jáchal ↔ Matías G. Sánchez

⚠️ TRANSITABLE CON MÁXIMA PRECAUCIÓN

👷 Personal de Vialidad Nacional trabaja en el sector.

🛣️ Ruta Nacional 40 – Tramo Talacasto ↔ Villicum

⚠️ TRANSITABLE CON MÁXIMA PRECAUCIÓN

Personal de Vialidad Nacional trabaja en la limpieza de badenes, tareas sobre banquinas y en asegurar la transitabilidad.

🛣️ Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia

⚠️ TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

🛣️ Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta

✅ TRANSITABLE

🛣️ Ruta Nacional 40 Sur – Tramo San Juan ↔ Mendoza

✅ TRANSITABLE

🛣️ Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento (Tamberías / Los Berros)

⚠️ TRANSITABLE CON MÁXIMA PRECAUCIÓN

🛣️ Ruta Nacional 20 – Tramo San Juan ↔ Caucete ↔ El Encón ↔ San Luis

✅ TRANSITABLE

⚠️ RECOMENDACIONES GENERALES

Se solicita a todos los usuarios:

✅ Consultar canales oficiales antes de iniciar el viaje

✅ Circular a velocidad precautoria y con luces bajas encendidas

✅ Aumentar distancia de frenado y evitar maniobras bruscas

✅ No cruzar badenes con agua o material de arrastre

✅ Respetar señalización y las indicaciones del personal en ruta

Asimismo, Vialidad Nacional informa que se han instalado campamentos móviles en distintos puntos estratégicos de la provincia, sumándose a los campamentos ya ubicados en los principales departamentos, con el objetivo de brindar respuesta rápida ante emergencias climáticas que afecten la transitabilidad.

