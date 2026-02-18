Viento, descenso de temperatura, lluvia

Según nuestros sistemas, para el Gran San Juan, se espera una transición desde condiciones soleadas hacia un escenario de mayor inestabilidad.

• Miércoles 18: La jornada comenzará con una mañana soleada y una temperatura de 35°C, que descenderá a 24°C hacia el mediodía. Se destaca el ingreso de viento sur desde las 05:00hs de forma leve, aumentando paulatinamente hasta alcanzar los 25 km/h al mediodía y ráfagas de hasta 28 km/h hacia las 20:00hs.

• Jueves 19: El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura máxima de 28°C que bajará a 23°C por la tarde. Para este día, existe posibilidad de precipitaciones en todos los departamentos del Gran San Juan y zonas alejadas, bajo la influencia de un viento sur moderado con un promedio de 28 km/h durante todo el día.

• Viernes 20: Se mantendrá nublado durante todo el día, con registros de 29°C por la mañana y un marcado descenso a 20°C hacia la tarde/noche. Se prevén precipitaciones a partir de la tarde y noche, acompañadas de viento sur leve por la mañana que se incrementará a 18 km/h hacia el final del día.

Fuente: Julio Fonseca. Periodista, especializado en clima.