Viento, descenso de temperatura, lluvia

EL REPORTERO 18 de febrero de 2026
Según nuestros sistemas, para el Gran San Juan, se espera una transición desde condiciones soleadas hacia un escenario de mayor inestabilidad.
• Miércoles 18: La jornada comenzará con una mañana soleada y una temperatura de 35°C, que descenderá a 24°C hacia el mediodía. Se destaca el ingreso de viento sur desde las 05:00hs de forma leve, aumentando paulatinamente hasta alcanzar los 25 km/h al mediodía y ráfagas de hasta 28 km/h hacia las 20:00hs.
• Jueves 19: El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura máxima de 28°C que bajará a 23°C por la tarde. Para este día, existe posibilidad de precipitaciones en todos los departamentos del Gran San Juan y zonas alejadas, bajo la influencia de un viento sur moderado con un promedio de 28 km/h durante todo el día.
• Viernes 20: Se mantendrá nublado durante todo el día, con registros de 29°C por la mañana y un marcado descenso a 20°C hacia la tarde/noche. Se prevén precipitaciones a partir de la tarde y noche, acompañadas de viento sur leve por la mañana que se incrementará a 18 km/h hacia el final del día.

Fuente: Julio Fonseca. Periodista, especializado en clima.

