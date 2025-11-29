Virgen de la Medalla Milagrosa

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025
Orrego virgen

En el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, tuve el honor de acompañar la inauguración del Cenizario en la Parroquia San Juan María Vianney, ubicada en el Santuario de la Medalla Milagrosa. Fue un momento profundamente significativo, un lugar de memoria donde compartimos junto a los fieles la bendición de este nuevo espacio destinado al recuerdo, la oración y el recogimiento.

En el marco de la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, compartimos la Santa Misa y acompañamos la procesión, viviendo juntos un momento de fe y devoción, celebrando nuestra fe en camino y honrando a la Virgen junto a nuestros vecinos.

Más historias

operativos

SJ Cerca en Santa Lucía

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025
convoca 1

Atentos artesanos, emprendedores y gastronómicos

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025
jardines 2

¡Sonrisas Sanas en Santa Lucía!

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025